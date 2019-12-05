"الجماعي" توقع عقدا لبيع حافلات مستعملة لشركة تابعة في الإمارات

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو عن توقيع عقد بيع 350 حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على بيع الحافلات إلى الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل-سيتكو، التي تمتلك "سابتكو" 50 بالمائة من رأسمالها، مقابل 32 مليون ريال سعودي (8.53 مليون دولار).

وأشارت إلى أنه لا يوجد تأثير للصفقة على عمليات الشركة.

كما نوهت إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس المال العامل.

وأوضحت الشركة أنه يوجد طرف ذو علاقة، حيث تمتلك "سابتكو" 50 بالمائة من رأسمال الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل-سيتكو.

كما أكدت أن العقد ضمن الأعمال الاعتيادية للشركة وسيتم المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.

وأظهرت البيانات المالية لـ "سابتكو" خلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجع صافي الأرباح بنسبة 0.34 بالمائة إلى نحو 95 مليون ريال، مقابل 95.34 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

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