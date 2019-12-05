اليوم.. الإعلان عن التسعير النهائي لسهم أرامكو السعودية

الرياض- مباشر: تعلن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، اليوم الخميس 5 ديسمبر/ كانون الأول عن التسعير النهائي للسهم بعد انتهاء فترة الاكتتاب أمس الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي للأسهم، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول الجاري.

وكشفت تقارير صحفية عن مصادر لها أمس الأربعاء أن شركة أرامكو السعودية تدرس تسعير أسهمها المطروحة للاكتتاب العام عند 32 ريالاً للسهم.

وأوضحت المصادر؛ وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرج"، أن هذا التسعير، يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري الذي أعلنت عنه الشركة.

وانتهت أمس الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، فترة اكتتاب شريحة المؤسسات بالطرح الأولي لشركة "أرامكو.

وكشفت مؤخراً شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، أمس الثلاثاء عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو.

وقال المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون لطرح أرامكو السعودية، إن قيمة طلبات المشاركة بلغت قيمتها 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم.

ترشيحات:

4.9 مليون مستثمر فرد يكتتبون بأسهم أرامكو بتغطية 148.2%

محللون: توقعات بتحسن السيولة بالسوق السعودي مع انتهاء اكتتاب "أرامكو"

للشركات بالنطاق البلاتيني.. العمل السعودية تطلق برنامج "صفوة" التخفيزي

أمير الرياض يدشّن 40مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت 3.4مليار ريال

إنفوجرافيك.. الأسعار الجديدة للوقود في دول الخليج