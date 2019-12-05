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أنور قرقاش يعلق على انعقاد القمة الخليجية

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أبوظبي - مباشر: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، إن دولتهُ تتطلع إلى القمة الخليجية التي ستعقد بمدينة الرياض الأسبوع المقبل بكل تفاؤل وأمل.

وأضاف أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" "فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي". 

وتابع: "نحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

وأضاف: "التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوباً".

وستعقد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبحث تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قرروا في يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان، وعدم بذل الجهد في مكافحة مصادر تمويل الإرهاب.

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مباشر (اقتصاد)

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