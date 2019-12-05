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يعلن النقل الجماعي - سابتكو – عن توقيع عقد بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها للشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل -سيتكو (طرف ذو علاقة)

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يعلن النقل الجماعي - سابتكو – عن توقيع عقد بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها للشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل -سيتكو (طرف ذو علاقة) يعلن النقل الجماعي - سابتكو – عن توقيع عقد بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها للشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل -سيتكو (طرف ذو علاقة)
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة للنقل الجماعي - سابتكو - عن توقيع عقد بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية الى الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل-سيتكو والتي تمتلك سابتكو 50% من رأسمالها. تفاصيل الصفقة بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلات الشركة المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية الى الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل-سيتكو . قيمة الصفقة 32 مليون ريال شروط الصفقة لا توجد اطراف الصفقة الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل -سيتكو. تاريخ إبرام الصفقة 1441-04-07 الموافق 2019-12-04 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة حافلات نقل ركاب بيان القيمة الدفترية للأصل 32 مليون ريال البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا توجد اسباب الصفقة بيع حافلات مستعملة فائضة عن حاجة الشركة الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها لا يوجد تأثير للصفقة على الشركة وعملياتها تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل تستخدم في تمويل رأس المال العامل أطراف ذات علاقة يوجد طرف ذو علاقة حيث أن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو تمتلك 50% من رأس مال الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل-سيتكو. معلومات اضافية العقد ضمن الأعمال الاعتيادية للشركة وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.

مباشر (اقتصاد)

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