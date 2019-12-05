يعلن النقل الجماعي - سابتكو – عن توقيع عقد بيع عدد (350) حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها للشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل -سيتكو (طرف ذو علاقة)