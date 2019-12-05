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إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية

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إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني الإتفاق مع شركة مهارة للموارد البشرية على تقديم خدمات تأمينية تاريخ الترسية 1441-04-07 الموافق 2019-12-04 قيمة العقد 5% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1441-04-15 الموافق 2019-12-12 تفاصيل العقد وتقوم بموجب هذا العقد شركة الصقر للتأمين التعاوني بتوفير تغطية التأمين الصحي لمنسوبي شركة مهارة للموارد البشرية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها. ويعكس هذا التعميد – والذي يمثل التجديد للمرة السادسة على التوالي – ثقة شركة مهارة للموارد البشرية بقدرة شركة الصقر للتأمين التعاوني على تقديم أفضل الخدمات التأمينية لمنسوبيها. وتصل قيمة الأقساط السنوية المتوقعة لهذا العقد إلى أكثر من 5% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة معلومات اضافية تجديد عقود تأمين

مباشر (اقتصاد)

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