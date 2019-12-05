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أردوغان: القمة الرباعية حول سوريا في لندن كانت جيدة للغاية

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أردوغان: القمة الرباعية حول سوريا في لندن كانت جيدة للغاية أردوغان: القمة الرباعية حول سوريا في لندن كانت جيدة للغاية

جي بي سي نيوز :- قيم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عاليا نتائج اللقاء الذي أجراه في لندن مع زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول الوضع في سوريا.

وقال أردوغان إن القمة التي جمعته مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حول سوريا، على هامش أعمال قمة دول الناتو في لندن، كانت "جيدة للغاية".

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية: "أجرينا لقاء جيدا ومفيدا في القمة الرباعية حول سوريا".

وفي أعقاب اللقاء، أضافت ميركل: "المناقشة التي أجريناها مع الرئيس التركي تظهر أن اللقاءات التي تمكننا من معالجة هذه المواضيع، جيدة دائما".

وأضافت: "على الرغم من كل الخلافات بين الأعضاء، وعلينا أن نعالجها وأن نناقش مستقبل الناتو ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة، فإني ذاهبة إلى هذا اللقاء (بين زعماء الحلف) ويحدوني تفاؤل نسبي".

وتعد القمة حول هذا الموضوع، الأولى لزعماء الدول الأربع منذ اندلاع الأزمة السورية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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