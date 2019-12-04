محدث.."داو جونز" يرتفع 140 نقطة بالختام مع عودة التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأول مرة في 4 جلسات متتالية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء،حيث ربح "داو جونز" أكثر من 140 نقطة مع عودة التفاؤل التجاري.

وحققت "وول ستريت" مكاسب ملحوظة مدعومةً من تقرير صحفي يشير إلى أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الإتفاق على حجم التعريفات التي سيتم إلغاؤها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المباحثات التجارية مع بكين تسير بشكل جيد للغاية في محاولة لتهدئة الأسواق بعد تصريحاته المقلقة بالأمس.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بأنه من الأفضل تأجيل التوقيع على صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي أقل وظائف في 6 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة إلى 27649.7 نقطة، رابحاً 146 نقطة تقريباً.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3114.3 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 8566.6 نقطة.

وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.618.