خادم الحرمين الشريفين يدعو ملك البحرين لحضور القمة الخليجية

المنامة - مباشر: تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن الرسالة تتضمن دعوة ملك البحرين لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وسلم رسالة الملك سلمان، عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال ملك البحرين له اليوم، حيث أطلع على التحضيرات الجارية لأعمال القمة الخليجية.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بوقت سابق، عقد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الزياني، إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للدورة الأربعين للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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