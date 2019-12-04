هونج كونج تطلق حزمة تحفيزية بـ511 مليون دولار لدعم الاقتصاد

مباشر: أعلنت حكومة هونج كونج إجراءات تحفيزية إضافية بقيمة 4 مليارات دولار هونج كونج (511 مليون دولار) بهدف دعم الاستثمارات التي تعاني من الاضطرابات السياسية منذ 6 أشهر تقريباً.

واندلعت التظاهرات في هونج كونج منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي، بسبب مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتسليم المجرمين المشتبه فيهم جنائياً إلى الصين للمحاكمة، لكن الاحتجاجات العنيفة استمرت للمطالبة بالديمقراطية رغم إلغاء مشروع القانون نهائياً.

وقال وزير المالية "بول تشان" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هناك تسعة تدابير جديدة منها الدعم لفواتير المياه والصرف الصحي وكذلك الإعفاءات من ضريبة الملكية للشركات.

وأضاف "تشان" أن الحكومة سوف تسمح للأفراد والشركات لدفع ضريبة الأرباح والدخل على أقساط.

وأوضح "تشان" أن إجراءات التحفيز التي تم الإعلان عنها منذ يونيو/حزيران الماضي تبلغ حوالي 25 مليار دولار هونج كونج، مكررًا أن الحكومة تتوقع أن تسجل عجزًا في الموازنة خلال العام المالي الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال صندوق النقد الدولي إن على هونج كونج زيادة الإنفاق المالي ليعادل 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين لدعم الاقتصاد، من المستوى الحالي البالغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودخل اقتصاد هونج كونج في مرحلة ركود بعما تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 3.2 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل انخفاض بنحو 0.5 بالمائة في الربع الثاني.