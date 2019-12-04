للشركات بالنطاق البلاتيني.. العمل السعودية تطلق برنامج "صفوة" التخفيزي

الرياض – مباشر: أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، برنامج "الصفوة" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع الرسمي، اليوم الأربعاء، إنها تقدم لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مدراء العلاقة، حيث خصصت لكل منشأة مدير علاقة، يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.

وأوضح بيان الوزارة، أنها تصنف المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال الالتزام بنسبة التوطين المحددة والبقاء في النطاق البلاتيني لمدة عام، وعدد العاملين السعوديين فيها لا يقل عن 250 عاملًا.

وذكر عبدالمجيد الرشودي وكيل الوزارة للشئون العمالية، أن برنامج الصفوة من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.

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