أمير الرياض يدشّن 40مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تجاوزت 3.4مليار ريال

الرياض – مباشر: دشّن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 40 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تجاوزت 3.4 مليار ريال.

وقال الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم وضع حجر الأساس لمشروعين يهدفان إلى إيصال المياه المحلاة إلى 540 ألف مستفيد، وذلك بتكلفة مالية بلغت 362 مليون ريال.

وتابعت الوزارة: "كما تم استبدال خطوط نقل المياه بتكلفة مالية تجاوزت 1.5 مليار ريال لضمان جودة الخطوط وزيادة السعة التصميمية، فضلا عن تنفيذ 23 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة مالية تجاوزت 987 مليون ريال لخدمة 31 حيًا".

وذكرت الوزارة، أنه تم تنفيذ 15 مشروعًا مائيًا بتكلفة مالية تجاوزت 600 مليون ريال، تضمنت أكثر من 11 ألف توصيلة منزلية وشبكات بأطوال تصل إلى 400 كم، تهدف لخدمة أكثر من 647 ألف مستفيد في منطقة الرياض.

وأشار الحساب الرسمي للوزارة، إلى أنه تم تدعيم منظومة الخزن الاستراتيجي بـ6 خزانات جديدة بسعة مليون متر مكعب إضافي، فضلا عن تنفيذ 23 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة مالية تجاوزت 987 مليون ريال لخدمة 31 حيًا.

ولفت الحساب الرسمي إلى وضع حجر الأساس لمشروعين مائيين بمنطقة الرياض.

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