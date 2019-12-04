إنتاج الولايات المتحدة النفطي يستقر عند مستوى قياسي مرتفع

مباشر: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في حين تراجعت الصادرات والواردات الأمريكية من الخام.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن الإنتاج الأمريكي من النفط يستقر عند أعلى مستوى في تاريخه على صعيد الأرقام الأسبوعية والذي سجله في الأسبوع الماضي، ليكون بالقرب من حاجز 13 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكية تراجعت إلى 3.135 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أقل بنحو 345 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

كما هبطت واردات الولايات المتحدة النفطية بنحو 201 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتسجل 5.989 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لصافي واردات النفط الأمريكي والذي يمثل الفارق بين الواردات والصادرات، فارتفع في الأسبوع المنقضي بنحو 144 ألف برميل يومياً ليسجل 2.854 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد مخزونات النفط الأمريكي، فشهدت انخفاض بنحو 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات البالغة 1.6 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

فيما صعدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 3.8 بالمائة مسجلاً 63.16 دولار للبرميل.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 4.2 بالمائة مسجلاً 58.43 دولار للبرميل.