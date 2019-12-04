محدث..النفط يرتفع بأكثر من 4% عند التسوية بعد بيانات المخزونات

مباشر: عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلةً أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومع ترقب اجتماع أوبك.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.9 مليون برميل لأول مرة في 6 أسابيع، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكيةز

فيما استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

كما تلقت أسعار الخام الدعم أيضاً مع عودة التفاؤل بشأن التجارة بعد تقرير صحفي أشار إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام الصفقة التجارية الجزئية.

فيما يركز المستثمرون على اجتماع أوبك الذي من المقرر أن ينعقد غداً الخميس في فيينا بين الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية.

ويعقب ذلك اجتماعاً آخر مع منتجي الخام من خارج المنظمة يوم الجمعة للتوافق على رأي جماعي وسط تكهنات بتمديد الاتفاقية حتى منتصف العام المقبل.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 4.2 بالمائة مسجلاً 58.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 3.85 بالمائة ليصل إلى 63.15 دولار للبرميل.