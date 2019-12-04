عوائد السندات الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في شهر

مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية من أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف التجارية.

وأعاد تقرير صحفي التفاؤل التجاري من جديد حيث أشار إلى أن الصين والولايات المتحدة يقتربان من الاتفاق على حجم التعريفات التي سيتم إلغاؤها في الصفقة التجارية الجزئية.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المحادثات التجارية مع الصين جيدة للغاية.

وكانت عوائد السندات الأمريكية تراجعت بوتيرة قوية بالأمس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه من الأفضل تأجيل الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة 2020.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة 67 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل وتيرة في 6 أشهر.

فيما تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من تقديرات المحللين.

وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.783 بالمائة بعد أن تراجع إلى 1.718 بالمائة بالأمس وهو أدنى مستوى منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني.

كما صعد العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى 2.22 بالمائة، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى 1.58 بالمائة.