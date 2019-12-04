الاستثمار: نمو قطاع الأعمال في نجران 16% خلال 4 سنوات

الرياض – مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في السعودية، إن قطاع الأعمال في منطقة نجران شهد نمواً خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 16 في المئة، حيث بلغت السجلات التجارية 22,781، لعدد 21,945 مؤسسة و836 شركة.

جاء ذلك خلال لقاء ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، مع رجال وسيدات الأعمال بمنطقة نجران للحديث عن "المحفزات التجارية والاستثمارية في منطقة نجران"، وفقا للحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتابع بن عبدالله: "منطقة نجران تتمتع بمميزات نسبية في قطاعات عدة منها التجارة والنقل والتعدين والسياحة والآثار وغيرها، وهي جزء من الوطن الغالي الذي يملك مقومات فريدة يجب استغلالها لرفع مستوى التنمية المستدامة".

وأكد الوزير، أن البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة آمنة، منوهاً إلى الاهتمام بتعزيز منظومة التشريعات، مضيفاً "أصدرنا أكثر من 34 تشريع خلال عامين، أبرزها نظام التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الرهن التجاري، الإفلاس".

وتابع الوزير: "نعمل على تعزيز التجارة الإلكترونية ومسايرة هذا النمط الجديد عالميًا، ومجلس التجارة الإلكترونية يعمل على 39 مبادرة، وأصدرنا مؤخراً نظام التجارة الإلكترونية، وأنشأنا مركز للتجارة الإلكترونية في الوزارة".

واستطرد الوزير: "عملنا على تحسينات وإصلاحات كثيرة في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وأصبح بدء العمل التجاري إلكترونيًا بالكامل، وتأسيس الشركات يتم إلكترونيًا خلال 30 دقيقة، و 72 خدمة من خدمات الوزارة تقدم بشكل إلكتروني".

واستكمل الوزير: "نتيجة لإصلاحات بيئة الأعمال حققنا منجز هذا العام بحلول المملكة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث إصلاحات بيئة الأعمال حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وقفزنا 103 مراتب في مؤشر "بدء النشاط التجاري" وصولاً للمرتبة 38 عالميًا".

وأشار الوزير، إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 في المئة، لافتا إلى أن ورؤية المملكة تهدف إلى رفعها من 20 في المئة في 2016 إلى 35 في المئة بحلول 2030.

وأوضح الوزير، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة سجلت نمواً 13في المئة بنهاية الربع الثالث 2019، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

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