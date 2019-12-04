محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الأسهم

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأسهم الأمريكية وسط التفاؤل بشأن التجارة.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال الجلسة على خلفية تقرير صحفي يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام الاتفاق التجاري الجزئي.

كما دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نغمة التفاؤل بعد أن أشار إلى أن المحادثات التجارية مع الصين تشير بشكل جيد للغاية.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بالأمس أنه قد يكون من الأفضل تأجيل توقيع الصفقة التجارية لما بعد انتخابات الرئاسة في 2020.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، فيما أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل وتيرة في 6 أشهر.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليسجل 1480.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس هبوطاً قدره 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.41 دولار ليصعد إلى 1474.20 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 97.661.