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المركزي اللبناني يوجه بتحديد سقف الفائدة على الودائع عند 8.5%

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المركزي اللبناني يوجه بتحديد سقف الفائدة على الودائع عند 8.5% المركزي اللبناني يوجه بتحديد سقف الفائدة على الودائع عند 8.5%

 

مباشر: وجه مصرف لبنان المركزي، البنوك اللبنانية بوضع سقفا جديدا لأسعار الفائدة على الودائع، على أن يكون عند 5 في المئة للودائع بالعملة الأجنبية، و8.5 في المئة على الودائع بالليرة.

وأوضح المصرف المركزي في تعميم نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن البنوك ستدفع للمودعين نصف الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية والنصف الأخر بالليرة اللبنانية، كإجراء استثنائي يهدف إلى حماية الودائع.

وأشار تعميم المصرف، إلى الظروف الاستثنائية في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية، موضحا أنه سيستخدم العملة المحلية لدفع نصف الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي تودعها البنوك اللبنانية لديه.

وتفرض البنوك قيودا مشددة على الوصول إلى العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج منذ أكثر من شهر، خشية هروب رؤوس الأموال، بينما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي، أن هذه القرارات تأتي حفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا، وحفاظا على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية.

وتابع التعميم، أن الإجراء سيطبق على دفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة عنه، مشيرا إلى تطبيق سقف الفائدة على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وأردف التعميم، أن هذه الإجراءات سارية لمدة ستة أشهر، متابعا: "جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر/ كانون الأول ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

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