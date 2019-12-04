أخبار عاجلة

من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يوجه رسالة لأيمن المزين مدرب الفريق -
أيمن المزين: الأهم لي هذا الموسم هو بقاء طنطا في الدوري -
أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين رغم الحرب التجارية

Google+ Print
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين رغم الحرب التجارية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين رغم الحرب التجارية

مباشر: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الصين إلى 139 مليار دولار في العام الماضي حتى مع تصاعد التوترات التجارية ورغم تراجعها عالمياً.

وانخرطت الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة في العام الماضي وتبادل الطرفان فرض التعريفات الجمركية.

وكشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ارتفعت بنحو 3.7 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع 134 مليار دولار في 2017.

في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنحو 13 بالمائة إلى 1.3 تريليون دولار في العام الماضي، وفقاً للتقرير.

وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر وجهة ومصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث ظلت الصين أكبر متلقٍ للتدفقات للعام الثالث على التوالي على الرغم من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وحصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 45 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وأوضح التقرير: "بما أن الشركات تحتاج إلى وقت لنقل أعمالها خارج الصين نتيجة للتوترات التجارية، فكلما طالت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، كلما زاد احتمال حدوث تباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال التقرير: "من المتوقع حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار في عام 2020 إذا استمرت حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة الدولية".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار