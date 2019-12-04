واشنطن: ترامب قد يوقع الصفقة التجارية مع اليابان الأسبوع المقبل

مباشر: قال الممثل التجاري الأمريكي إنه من المحتمل أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على إعلان الصفقة التجارية مع اليابان في الأسبوع المقبل بعد أن موافقة البرلمان هناك عليها.

ووافق البرلمان الياباني اليوم على الصفقة التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تلغي التعريفات على المنتجات الزراعية والصناعية بين الدولتين.

وأضاف "رويترت لايتهايزر" في بيان اليوم الأربعاء: إنني أثني على الإجراءات السريعة التي اتخذتها اليابان للموافقة على هذه الاتفاقية التجارية الهامة بين بلدين هما أول وثالث أكبر اقتصادات في العالم".

وتابع "لايتهايزر": "نتوقع أن يوقع الرئيس على إعلان تنفيذي للصفقة في الأسبوع المقبل على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 2020، مشيراً إلى أن الصفقة ستفيد المزارعين الأمريكين ومربي الماشية ومقدمي الخدمات الرقمية.

وقال الممثل التجاري إن الولايات المتحدة سوف تبدأ المشاروات مع اليابان في أوائل العام المقبل من أجل الدخول في مفاوضات أخرى حول اتفاقية تجارية أوسع.