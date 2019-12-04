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محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع التفاؤل التجاري

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محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع التفاؤل التجاري محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة التفاؤل بشأن التجارة.

وأغلقت كافة قطاعات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر بعد تقرير صحفي يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من الصفقة التجارية الأولية. 

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن المحادثات التجارية مع بكين تشير بشكل جيد للغاية.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بالأمس أن توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني قد يؤجل لما بعد انتخابات 2020.

فيما يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري كون الأغلبية في تلك الانتخابات من شأنها تحديد مصير صفقة البريكست.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الخدمي في بريطانيا بأقل من التوقعات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 403.1 نقطة، كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7188.5 نقطة.

بينما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 13140.5 نقطة كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 5799.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1077 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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