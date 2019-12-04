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المركزي الأوروبي: إصدار عملة رقمية قد يخفض تكاليف التحويلات المالية

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المركزي الأوروبي: إصدار عملة رقمية قد يخفض تكاليف التحويلات المالية المركزي الأوروبي: إصدار عملة رقمية قد يخفض تكاليف التحويلات المالية

مباشر: قال البنك المركزي الأوروبي إن إصدار عملة رقمية مدعومة من قبله قد يكون أمراً ضرورياً إذا ظلت تكاليف المدفوعات الدولية داخل أوروبا مرتفعة للغاية.

وأظهرت وثيقة للبنك الأوروبي اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أنه يمكن تسريع الاعتماد المحتمل على العملة الرقمية مع إشارات تدل على انخفاض استخدام النقد "الكاش".

وأضافت الوثيقة أن العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي الأوروبي سيكون لها "آثار بعيدة المدى" على السياسة النقدية والبنوك، وبالتالي ينبغي تقييم إطلاقها بعناية.

ومن المقرر أن يتم تقديم الوثيقة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غد الخميس.

وكانت البنوك المركزية العالمية من ضمنها المركزي الأوروبي أعلنت قلقها بشأن العملة الرقمية التي تنوي فيسبوك إطلاقها "ليبرا" مشيرةً إلى أنها قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي.

وتدرس بعض الدول ومنها الصين إطلاق عملة رقمية مدعومة من البنوك المركزية؛ في مسعى للتعامل مع التحول الرقمي الجديد. 

مباشر (اقتصاد)

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