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توقعات باستمرار تراجع مبيعات السيارات وخفض الوظائف عالمياً

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توقعات باستمرار تراجع مبيعات السيارات وخفض الوظائف عالمياً توقعات باستمرار تراجع مبيعات السيارات وخفض الوظائف عالمياً

مباشر: توقعت رابطة صناعة السيارات الألمانية تراجع المبيعات العالمية للسيارات بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية في 2009، محذرةً من استمرار خفض الوظائف في القطاع خلال العام المقبل.

وقال رئيس الجمعية الألمانية "بيرنهارد ماتيس" في تعليقات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات عالمياً بنحو 4.1 مليون وحدة أو ما يعادل 5 بالمائة لتصل إلى 80.1 مليون مركبة في العام الجاري بقيادة الصين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف "ماتيس" أن استغلال القدرات قد انخفض ولم يتم تجديد عقود التوظيف محدودة الآجل، ما يعني أن عدد الموظفين الدائمين في مصانع السيارات من المرجح أن ينخفض أكثر.

وقال "ماتيس" إن التوظيف في القطاع انخفض هذا العام، وأن هذا الاتجاه سوف يزداد سوءًا في عام 2020، على الرغم من أنه لم يعط أرقامًا عن تسريح العمال المتوقع.

وفي العام الماضي، بلغ عدد الوظائف العاملة في قطاع السيارات في ألمانيا نحو 834 ألف وظيفة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

وتتوقع الرابطة الألمانية تراجع مبيعات السيارات في ألمانيا بنحو 4 بالمائة إلى 3.43 مليون وحدة في العام المقبل، كما ترى انخفاضاً بنحو 2 بالمائة إلى 15.3 مليون وحدة في أوروبا.

أما في الولايات المتحدة فتتوقع رابطة صناعة السيارات الألمانية، أن تنخفض المبيعات بنحو 3 بالمائة لتسجل 16.3 مليون وحدة في العام المقبل مع تقديرات بانخفاض 2 بالمائة إلى 20.5 مليون وحدة في الصين.

مباشر (اقتصاد)

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