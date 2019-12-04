أخبار عاجلة

من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يوجه رسالة لأيمن المزين مدرب الفريق -
أيمن المزين: الأهم لي هذا الموسم هو بقاء طنطا في الدوري -
أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الرئاسة: 9 ديسمبر بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة لبنان

Google+ Print
الرئاسة: 9 ديسمبر بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة لبنان الرئاسة: 9 ديسمبر بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة لبنان

مباشر: حددت مؤسسة الرئاسة في جمهورية لبنان يوم الاثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول موعداً لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الجديد.

وقالت الرئاسة، اليوم الأربعاء: "وفقاً لأحكام البند رقم 2 من المادة 53 من الدستور، يجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين 9 ديسمبر / كانون الأول 2019، في القصر الجمهوري في بعبدا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

ونوهت الرئاسة، إلى أن الاستشارات ستعقد على فترات متتالية، حيث ستضم سعد الدين الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام، ايلي فرزلي.

كما ستضم الاستشارات جلسة مع كتلة تيار المستقبل، والتي تشمل النواب سعد الدين الحريري، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

وسيعقد المشال عون، جلسات أخرى على مدار اليوم مع الكتل البرلمانية الوفاء للمقاومة، التكتل الوطني، حزب التقدمي الاشتراكي، الوسطية المستقل، القومية الاجتماعية، نواب الكتائب، اللقاء التشاوري، الجمهورية القوية، فضلاً عن مجموعة من النواب المستقلون.

وستضم الجلسات اجتماعات مع كتل التنمية والتحرير، لبنان القوي، كتلة نواب الأرمن، كتلة ضمانة الجبل، ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.

ويشار إلى أن لبنان شهد الفترة  الأخيرة تظاهرات شعبية احتجاجاً على الفساد والبطالة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما أدى لتقديم حكومة سعد الحريري لاستقالتها.

ترشيحات

الحريري يدعم سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان لبنان.. لجنة برلمانية بصدد تخفيض ميزانيات كل الوزارات والإدارات لبنان.. إجراءات تقشفية وإلغاء "ضمان الاستثمارات" بموازنة 2020 لبنان.. لجنة "المال" تُقر موازنة رئاسة الجمهورية والحكومة وتعلق ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟