الرئاسة: 9 ديسمبر بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة لبنان

مباشر: حددت مؤسسة الرئاسة في جمهورية لبنان يوم الاثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول موعداً لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

وقالت الرئاسة، اليوم الأربعاء: "وفقاً لأحكام البند رقم 2 من المادة 53 من الدستور، يجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين 9 ديسمبر / كانون الأول 2019، في القصر الجمهوري في بعبدا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

ونوهت الرئاسة، إلى أن الاستشارات ستعقد على فترات متتالية، حيث ستضم سعد الدين الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام، ايلي فرزلي.

كما ستضم الاستشارات جلسة مع كتلة تيار المستقبل، والتي تشمل النواب سعد الدين الحريري، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

وسيعقد المشال عون، جلسات أخرى على مدار اليوم مع الكتل البرلمانية الوفاء للمقاومة، التكتل الوطني، حزب التقدمي الاشتراكي، الوسطية المستقل، القومية الاجتماعية، نواب الكتائب، اللقاء التشاوري، الجمهورية القوية، فضلاً عن مجموعة من النواب المستقلون.

وستضم الجلسات اجتماعات مع كتل التنمية والتحرير، لبنان القوي، كتلة نواب الأرمن، كتلة ضمانة الجبل، ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.

ويشار إلى أن لبنان شهد الفترة الأخيرة تظاهرات شعبية احتجاجاً على الفساد والبطالة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما أدى لتقديم حكومة سعد الحريري لاستقالتها.

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