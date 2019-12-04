ترامب يحذر حلف الناتو: هواوي تشكل خطراً أمنياً

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هواوي" الصينية تشكل خطراً أمنياً، وذلك مع إعلان حلف شمال الأطلسي "الناتو" حاجته إلى تكنولوجيا 5G الآمنة.

وحذرت الولايات المتحدة مراراً من استخدام معدات الشركة الصينية، كما منعت الشركات الأمريكية من التعامل معها مع مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تعليقات على هامش اجتماعات حلف الناتو اليوم الأربعاء: "تحدثت إلى إيطاليا ويبدو أنهم لن يمضوا في ذلك، لقد تحدثت إلى دول أخرى ولن تمضي قدمًا".

وتابع ترامب بأن أي دولة حذرها من استخدام معدات "هواوي" في تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لن تفعل ذلك.

وكان حلف شمال الأطلسي ذكر في بيان القمة، أن الناتو والحلفاء ملتزمون بضمان أمن اتصالاتهم، بما في ذلك 5G، إدراكًا للحاجة إلى الاعتماد على أنظمة آمنة ومرنة.