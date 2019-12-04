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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 9%

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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 9% طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 9%

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 9 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من استقرار التكاليف.

وكشف تقرير جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 9.2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.

في حين استقر متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً عند 3.97 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

وقال الاقتصادي بجمعية المصرفيين "جول كان" إن عوائد سندات الخزانة لم تشهد تغييراً خلال الأسبوع بالماضي بسبب إفساد عدم اليقين بشأن الانتخابات البريطانية لأثر البيانات الإيجابية المحلية المعلقة بإنفاق المستهلكين الأمريكيين.

وبحسب البيانات، فإن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل تراجع بنسبة 16 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل الأسبوع السابق له.

كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء المنازل زيادة بنحو 1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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