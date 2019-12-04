محدث.. أسعار النفط تعزز مكاسبها لـ4% بعد بيانات المخزونات

مباشر: عززت أسعار النفط مكاسبها لنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومع ترقب اجتماع أوبك.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

فيما استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

كما تلقت أسعار الخام الدعم أيضاً مع عودة التفاؤل بشأن التجارة بعد تقرير صحفي أشار إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام الصفقة التجارية الجزئية.

فيما يركز المستثمرون على اجتماع أوبك الذي من المقرر أن ينعقد غداً الخميس في فيينا بين الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية.

ويعقب ذلك اجتماعاً آخر مع منتجي الخام من خارج المنظمة يوم الجمعة للتوافق على رأي جماعي وسط تكهنات بتمديد الاتفاقية حتى منتصف العام المقبل.

لكن مع ذلك لا يزال هناك شكوكاً داخل الأسواق ما إذا كانت أوبك - التي بدأت كبح الإمدادات منذ عام 2017 - ستمدد الاتفاقية الحالية فقط أم سنشهد مزيداً من الخفض في الإنتاج النفطي.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 3.85 بالمائة ليصل إلى 63.10 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 3.9 بالمائة مسجلاً 58.29 دولار للبرميل.