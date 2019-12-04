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الملك سلمان يدعو سلطان عُمان لحضور القمة الخليجية

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الملك سلمان يدعو سلطان عُمان لحضور القمة الخليجية الملك سلمان يدعو سلطان عُمان لحضور القمة الخليجية

الرياض - مباشر: أرسل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تضمنت دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، في مسقط، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، عقد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء  الموافق 10 ديسمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الزياني، إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للدورة الأربعين للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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