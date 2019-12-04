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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 5 ملايين برميل

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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 5 ملايين برميل مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 5 ملايين برميل

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجعت بنحو 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل إلى 447.1 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين شهدت مخزونات البنزين الأمريكية ارتفاعاً بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 3.8 بالمائة إلى 58.21 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.4 بالمائة إلى 62.89 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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