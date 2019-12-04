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محدث.. الدولار الأمريكي يُعمق خسائره عالمياً بعد بيانات سلبية

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محدث.. الدولار الأمريكي يُعمق خسائره عالمياً بعد بيانات سلبية محدث.. الدولار الأمريكي يُعمق خسائره عالمياً بعد بيانات سلبية

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 67 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل وتيرة في 6 أشهر.

كما تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وفي التطورات التجارية، بعث تقرير صحفي أملاً جديداً حول إمكانية إتمام الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد بأن المحادثات مع بكين جيدة للغاية.

وأثار الرئيس الأمريكي مخاوف الأسواق بالأمس بعدما أكد أنه لا يوجد ما يدعو للتسرع في إبرام صفقة تجارية مع الصين كونه يُولي أولوية لاتفاق مناسب مع الإشارة لاحتمالية تأجيلها حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن ترامب فرض تعريفات تصبح سارية المفعول على الفور ضد الواردات الأمريكية من البرازيل والأرجنتين كما أن هناك توترات تجارية أخرى مع فرنسا.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1093 دولار في حين تراجعت أمام العملة البريطانية بنحو 0.9 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3116 دولار.

كما شهد الدولار خسائر أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 108.81 ين فيما تراجع مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة ليهبط إلى 0.9883 فرنك.

وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 97.511.

مباشر (اقتصاد)

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