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نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يتراجع بأكثر من التوقعات

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نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يتراجع بأكثر من التوقعات نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: تباطأ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأكثر من التوقعات، مع انخفاض الإنتاج.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تراجع إلى مستوى 53.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 54.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع النشاط الخدمي الأمريكي إلى مستوى 54.5 نقطة خلال نفس الفترة.

وجاء الهبوط في النشاط الخدمي مع تراجع مؤشر الإنتاج بنحو 5.4 نقطة في الشهر الماضي، ليصل إلى 51.6 نقطة.

بينما ارتفع مؤشرا الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى 57.1 نقطة و55.5 نقطة على التوالي خلال الشهر الماضي.

وفي بيانات منفصلة، كشفت مؤسسة "ماركت" للأبحاث عن ارتفاع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 51.6 نقطة، مقارنة مع 50.6 نقطة في الشهر المنصرم.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.516.

مباشر (اقتصاد)

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