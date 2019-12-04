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الكويت: النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط بین 60-70 دولارا

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الكويت: النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط بین 60-70 دولارا الكويت: النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط بین 60-70 دولارا

 

الكويت – مباشر: أكد وزیر النفط والكھرباء والماء، التزام الكویت بتطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین دول منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة.

وأشار خالد الفاضل، الیوم الأربعاء، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، عقب وصوله للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ 177 لمنظمة "أوبك" في النمسا، إلى أھمیة المحافظة على السیاسة النفطیة العالمیة المتوازنة.

وذكر الفاضل، أن ثمة مواضیع عدة مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات من بینھا تمدید اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدًا حرص الكویت على التوازن في أسواق النفط بما یضمن مصالح المنتجین والمستھلكین.

واعتبر الفاضل، أن النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط الخام ھو ما بین 60 و 70 دولارا للمنتجین والمستھلكین على حد سواء، مطالبا بضرورة استقرار الأسعار وعدم تذبذبھا صعودا وھبوطا.

ومن المقرر أن یشارك الوزیر في اجتماع اللجنة المشتركة المعنیة بمراقبة السوق وكذلك في اجتماعیین وزاریین على مستوى وزراء النفط في دول "أوبك" والدول من خارج المنظمة.

وكان وزراء نفط من داخل "أوبك" وخارجھا اتفقوا في یولیو/ تموز الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة شھور، تنتھي بحلول 31 مارس/ آذار المقبل.

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