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"داو جونز" يرتفع 120 نقطة بالمستهل مع عودة التفاؤل التجاري

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"داو جونز" يرتفع 120 نقطة بالمستهل مع عودة التفاؤل التجاري "داو جونز" يرتفع 120 نقطة بالمستهل مع عودة التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في محاولة للتعافى من خسائرها القوية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 120 نقطة مع عودة التفاؤل التجاري.

وتتجه "وول ستريت" للصعود الأول في 4 جلسات مدعومةً من تقرير صحفي يشير إلى أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الإتفاق على حجم التعريفات التي سيتم إلغاؤها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد إلى أن المباحثات التجارية مع بكين تسير بشكل جيد للغاية في محاولة لتهدئة الأسواق بعد تصريحاته المقلقة بالأمس.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بأنه من الأفضل تأجيل التوقيع على صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي أقل وظائف في 6 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 27625.4 نقطة، رابحاً 122 نقطة تقريباً.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3103.8 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 8555.4 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية بالأمس حيث فقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة مع التوترات التجارية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.488.

مباشر (اقتصاد)

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