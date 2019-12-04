ترامب: المناقشات التجارية مع الصين جيدة للغاية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية، وذلك بعد تصريحاته التي أثارت ضجة في الأسواق العالمية بالأمس.

وصرح الرئيس الأمريكي بالأمس بأنه قد يكون من الأفضل انتظار التوقيع على الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة 2020.

وذكر ترامب خلال تصريحات على هامش اجتماعات حلف الناتو في لندن اليوم الأربعاء: "المفاوضات تسير بشكل جيد، سنرى ما سيحدث".

وبعد القلق بشأن الصفقة التجارية الذي خيم على الأسواق العالمية بالأمس، كشف تقرير صحفي اليوم أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إتمام الاتفاق الجزئي.

وأوضح التقرير أن تعليقات ترامب بشأن تأجيل الصفقة لا يفترض أن تفسر على أنه سيتم وقف المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.

