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الطلبيات الهندسية في ألمانيا تتراجع 11% خلال أكتوبر

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الطلبيات الهندسية في ألمانيا تتراجع 11% خلال أكتوبر الطلبيات الهندسية في ألمانيا تتراجع 11% خلال أكتوبر

مباشر: تراجعت الطلبيات الهندسية في ألمانيا بنحو 11 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، مع الإحجام عن الاستثمار بسبب المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة الصناعة "في.دي.إم.إيه"، اليوم الأربعاء، أن طلبيات شركات الهندسة الميكانيكية في ألمانيا تراجعت بنحو 11 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الطلبيات المحلية شهدت هبوطاً 13 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي فيما تراجع الطلب الأجنبي بنحو 10 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأضافت البيانات أن أحدث إشارات على إنهاء الاتجاه الهبوطي في ألمانيا لم ينعكس بعد على طلبيات شركات الهندسة الميكانيكية.

ويتوقف العملاء في مجال صناعة الهندسة الميكانيكية عن تدشين استثمارات بسبب حالة عدم اليقين المستمرة حيال أداء الاقتصاد العالمي على المدى القصير والمتوسط، وفقاً للبيان.

وبحلول الساعة 11:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلاً 1.1072 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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