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ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال نوفمبر

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ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال نوفمبر ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال نوفمبر

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعدت مبيعات شركات السيارات العالمية داخل السوق الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيان صادر عن شركة "هيونداي" أمس الثلاثاء، فإن مبيعات صانعة السيارات داخل السوق الأمريكي ارتفعت إلى 60.601 ألف وحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يمثل زيادة بنحو 6 بالمائة على أساس سنوي.

كما أن إجمالي مبيعات الشركة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، من المركبات في غضون أول 10 أشهر من العام صعدت بنسبة 3.7 بالمائة لتصل إلى 624.051 ألف سيارة.

وأعلنت شركة "تويوتا" عن زيادة بنحو 9.2 بالمائة في مبيعاتها من السيارات خلال الشهر الماضي لتصل إلى 207.857 ألف مركبة.

في حين أن أرقام صانعة السيارات اليابانية جاءت مخيبة للآمال على صعيد العام الحالي حتى الآن، لتبلغ 2.176 مليون مركبة وهو أقل بنحو 1.4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وصعدت مبيعات "هوندا موتور" بنحو 11 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 133.952 ألف مركبة.

وفي الوقت نفسه، سجلت شركة "فولكس فاجن" زيادة 9.1 بالمائة في حجم مبيعاتها من السيارات داخل السوق الأمريكي في الشهر الماضي لتصل إلى 29.218 ألف وحدة.

كما أن إجمالي مبيعات صانعة السيارات الألمانية ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة في العام الحالي حتى نوفمبر/تشرين الثاني لتبلغ 335.445 ألف وحدة.

لكن شركة "نيسان" أعلنت أن مبيعات المجموعة من السيارات في السوق الأمريكي تراجتع بنحو 15.9 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي ليبلغ 92.947 ألف وحدة.

ويعتبر هذا هو الهبوط الشهري الثالث على التوالي في حجم مبيعات نيسان من المركبات داخل السوق الأمريكي، مع انخفاض المبيعات دون 100 ألف وحدة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، فإن مبيعات "نيسان" تراجعت بنحو 7.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.240 مليون وحدة.

وتوقف كبار مصنعي السيارات - فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز وتسلا - عن إفصاح حجم مبيعاتهم الشهري ليعلنوا الأرقام بوتيرة فصلية على اعتبار أنها تعطي صورة أكثر دقة لرصد وضع السوق.

مباشر (اقتصاد)

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