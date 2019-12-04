هيئة السوق السعودية توافق على طرح "سمو العقارية" بالموازي

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة سمو العقارية؛ بطرح 30 بالمائة من أسهمها في السوق الموازية- نمو.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الشركة تقدمت بطرح 7.5 مليون سهم من أسهمها.

وأضافت هيئة السوق، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، مبينة أن الشركة ستنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ونوهت، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ لافتة إلى أن قرار الموافقة على الطلب يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وأطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في فبراير/ شباط 2019، عدد من التغييرات الجوهرية على السوق الموازي ــ نمو، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازي وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة، إلى جانب آلية الانتقال للشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، والأحكام الخاصة بآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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