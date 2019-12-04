القطاع الخاص الأمريكي يضيف أقل عدد وظائف في 6 أشهر

مباشر: أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأقل مستوى في 6 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع فقدان وظائف في القطاع السلعي.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة "إيه.دي.بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 67 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 121 ألف وظيفة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص سوف يدشن 137 ألف وظيفة في الشهر الماضي إلى سوق العمل.

عدد الوظائف التي يضيفها القطاع الخاص الأمريكي - (المصدر: وكالة "إيه.دي.بي")

ويعتبر هذا المعدل من الوظائف الذي أضافه القطاع الخاص في الشهر الماضي هو الأدنى منذ شهر مايو/آيار الماضي عندما دشن الاقتصاد 46 ألف وظيفة.

وأوضحت البيانات أنه تم تعديل عدد الوظائف المضافة في شهر أكتوبر/تشرين الأول بالخفض من 125 ألف وظيفة إلى 121 ألف وظيفة.

وبحسب البيانات، فإن قطاع الخدمات أضاف 85 ألف وظيفة في الشهر الماضي في حين أن قطاع السلع فقد 18 ألف وظيفة بالفترة نفسها.

ومن المقرر أن يفصح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل مع توقعات بأن الاقتصاد سيضيف 186 ألف وظيفة.

وبحلول الساعة 1:19 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1094 دولار.