"أنعام القابضة" توصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة) بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن قيمة المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه من خلال زيادة رأس المال 75 مليون ريال، علما بأن رأسمال الشركة الإجمالي يبلغ 196 مليون ريال.

وأضافت "أنعام القابضة"، أن أحقية الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت الشركة، إلى أن الهدف من زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، لافتة إلى أنه يشترط الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

ولفتت "أنعام القابضة"، إلى أنها عينت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للاكتتاب، على أن يتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة.

وتقدمت الشركة، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بملف طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.9 بالمائة، عند مستوى 10.94 ريالا.

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