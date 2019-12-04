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محدث.. الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

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محدث.. الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر محدث.. الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

مباشر: وسع الجنيه الإسترليني مكاسبه إلى أعلى مستوياته منذ مايو/آيار الماضي أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل المكاسب للمرة الثانية على التوالي.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة المحلية لبريطانيا مع آمال قوية بشأن حصد حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون أغلبية قوية في الانتخابات المرتقبة في الأسبوع المقبل.

وتنظر الأسواق إلى فوز حزب المحافظين بأغلبية كأفضل نتيجة للأصول الخطرة في المملكة المتحدة على المدى القصير على الأقل، كونها ستؤدي إلى خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الخدمي في بريطانيا انكمش خلال الشهر الماضي لكن بأقل من تقديرات المحللين.

وبحلول الساعة 1:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 1.3100 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.7 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 0.8468 جنيه إسترليني.

ويتداول بذلك الإسترليني أمام الدولار واليورو عند مستويات لم يشهدها منذ مايو/آيار الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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