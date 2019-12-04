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استقالة مؤسسَي جوجل "لاري بايج" و"سيرجي برين"

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استقالة مؤسسَي جوجل "لاري بايج" و"سيرجي برين" استقالة مؤسسَي جوجل "لاري بايج" و"سيرجي برين"

مباشر: قرر مؤسسا ألفابت "لاري بايج" و"سيرجي برين" التنحي عن مناصبهما الإدارية في الشركة الأم لجوجل، لكن مع احتفاظهما بحصة مسيطرة في الملكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية المالكة لمحرك البحث الشهير جوجل في بيان عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، أن "بايج" استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لألفابت كما تنحى "برين" عن منصب رئيس الشركة.

وقالت الشركة إن الرئيس التنفيذي لجوجل "ساندر بيتشاي" سوف يشغل منصب الرئيس التنفيذي لكل من جوجل وألفابت.

ويقود "بيتشاي"، الذي من المقرر أن يشرف على مجموعة متنوعة من المشاريع تحت إدارة ألفابت، جوجل منذ عام 2015.

ومن المقرر أن يظل "بايج" و"برين" يحتفظان بحصة مسيطرة في أسهم ألفابت، كما سيبقيان في مجلس الإدارة.

وكتب المؤسسان اللذان استقالا من المناصب الإدارية في الشركة: "نحن ملتزمون بشدة تجاه جوجل وألفابت على المدى الطويل وسنظل مشاركين بنشاط كأعضاء في مجلس الإدارة وحملة أسهم ومؤسسين".

وتابعا: "بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط لمواصلة التواصل مع بيتشاي بشكل منتظم وخاصةً في الموضوعات التي نحن شغوفون بشأنها".

وبدأ "بايج" و"برين" محرك البحث في عام 1998 على خلفية مشروع بحثي في جامعة ستانفورد، لتصبح واحدة من أكبر وأكثر الشركات ربحية حول العالم.

وكان سهم ألفابت أنهى تعاملات أمس عند مستوى 1295.28 دولار بارتفاع 0.4 بالمائة لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل جلسة اليوم على ارتفاع يتجاوز 1 بالمائة.

وحقق سهم الشركة الأمريكية مكاسب تصل إلى 24 بالمائة في العام الحالي حتى نهاية جلسة أمس.

مباشر (اقتصاد)

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