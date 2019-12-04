أخبار عاجلة

أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

Google+ Print
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
بند توضيح مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، تمت المناقشة واكتفى كلا بما قدم، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى معلومات إضافية.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/03/20هـ الموافق 2019/11/17م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/03/20هـ الموافق 2019/11/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاحد 1441/03/20هـ الموافق 2019/11/17م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل الشركة مذكرة رد تم تزويد وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بنسخة منها وبعد إطلاعه عليها قرر الاكتفاء.

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-03-20 الموافق 2019-11-17 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر