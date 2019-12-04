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سوق الأسهم السعودية يعاود خسائره.. بسيولة 2.3 مليار ريال

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سوق الأسهم السعودية يعاود خسائره.. بسيولة 2.3 مليار ريال سوق الأسهم السعودية يعاود خسائره.. بسيولة 2.3 مليار ريال

الرياض- مباشر: أنهى سوق الأسهم "تداول" تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع، ليعاود خسائره مرة أخرى، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.15 بالمائة عند الإغلاق، ليهبط إلى مستوى 7871.20 نقطة بخسائر بلغت 11.83 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى نحو 2.29 مليار ريال مقابل 2.55 مليار ريال بالجلسة السابقة، فيما وصلت أحجام التداول الى 102.35 مليون سهم مقابل 103.27 مليون سهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتصدر التراجعات سهم باعظيم بنسبة 9.98 بالمائة في أولى تداولاته بالسوق الرئيسية، تلاه سهم ريدان بنسبة 7.42 بالمائة، كما انخفض أداء سهم أبومعطي بنسبة 5.25 بالمائة.

وتصدر التداولات من ناحية الأحجام سهم دار الأركان بنحو  10.43 مليون سهم، بينما كان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 314.10 مليون ريال.

وكان سهم ثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.76 بالمائة، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 5.36 بالمائة، وسهم سدافكو بنسبة 5.14 بالمائة.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.84 بالمائة ، والبنوك بنسبة 0.35 بالمائة، بينما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.50 بالمائة 0.46 بالمائة على التوالي.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل هبوطاً بنحو 13.94 بالمائة الى ليخسر أكثر من 1068 نقطة بوصوله لمستوى 6595.90 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم الوطنية للتسويق بنحو 20 بالمائة ليهبط بالحدود القصوى، وتلاه سهم بحر العرب بنسبة 9.13 بالمائة، والتطويرية الغذائية بنسبة 5.74 بالمائة.

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