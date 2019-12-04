بالفيديو : المدينة نيوز تلتقي السفير المكسيكي والعائلة التي تعرضت لاعتداء في جرش .. شاهد

جى بي سي نيوز - : عبر السفير المكسيكي في عمان هرنانديز عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة الاردنية بما فيها وزارتا السياحة والآثار والصحة لمواطني بلاده الذين تعرضوا لاعتداء في جرش ، وشكر الجهات المعنية على العناية الطبية الوافية التي تلقاها مواطنو بلاده ، مؤكدا بانهم سيعودون الى المكسيك قريبا .

كما شكر السفير النائب اندريه حواري على اهتمامه الكبير بالمصابين منذ الحادث ولغاية الآن .

جاء ذلك خلال استضافة مجلس النواب الثلاثاء للعائلة المكسيكية التي اصيب بعض افرادها ، حيث رافق النائب حواري العائلة المكسيكية الى الشرفة ، في حين صفق النواب من تحت القبة لها ترحيبا واحتراما ، وللتأكيد بان العمل الاجرامي الذي قام به مرتكب الحادث لا يمثل الاردنيين بكل فئاتهم .

وقال السفير المكسيكي للمدينة نيوز انه يشكر حكومة الاردن على الجهود التي بذلت لمواطنيه قبل وبعد الحادثة .

كما وتقدم مسؤول في المجلس بالتعبير عن احترامه للعائلة والسفير مشددا على انهم في جرش يستقبلون السياح بالورود وان ما جرى لا يمثل الاردن والاردنيين .

شاهد لقاء سريعا اجرته المدينة نيوز مع السفير المكسيكي وحديث النائب اندريه حواري عن وضع العائلة الآن :

لقاء السفير المكسيكي

حديث مع العائلة



حديث مع العائلة







المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا