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بالفيديو : المدينة نيوز تلتقي السفير المكسيكي والعائلة التي تعرضت لاعتداء في جرش .. شاهد

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بالفيديو : المدينة نيوز تلتقي السفير المكسيكي والعائلة التي تعرضت لاعتداء في جرش .. شاهد بالفيديو : المدينة نيوز تلتقي السفير المكسيكي والعائلة التي تعرضت لاعتداء في جرش .. شاهد

جى بي سي نيوز - : عبر السفير المكسيكي في عمان  هرنانديز عن تقديره للدعم الذي قدمته الاردنية  بما فيها وزارتا السياحة والآثار والصحة لمواطني بلاده الذين تعرضوا لاعتداء في جرش ، وشكر الجهات المعنية على العناية الطبية الوافية التي تلقاها مواطنو بلاده ، مؤكدا بانهم سيعودون الى المكسيك قريبا .

كما شكر السفير  النائب اندريه حواري على اهتمامه الكبير بالمصابين منذ الحادث ولغاية الآن .

جاء ذلك  خلال استضافة مجلس النواب الثلاثاء للعائلة المكسيكية التي اصيب بعض افرادها ، حيث رافق النائب حواري  العائلة المكسيكية الى الشرفة ، في حين صفق النواب من تحت القبة لها ترحيبا واحتراما ، وللتأكيد بان العمل الاجرامي الذي قام به مرتكب الحادث لا يمثل الاردنيين بكل فئاتهم .

وقال السفير المكسيكي للمدينة نيوز انه يشكر حكومة الاردن على الجهود التي بذلت لمواطنيه قبل وبعد الحادثة .

كما وتقدم مسؤول في المجلس بالتعبير عن احترامه للعائلة والسفير   مشددا على انهم في جرش يستقبلون السياح  بالورود وان ما جرى لا يمثل الاردن والاردنيين .

شاهد لقاء سريعا اجرته المدينة نيوز مع السفير المكسيكي وحديث النائب اندريه حواري عن وضع العائلة الآن :

لقاء السفير المكسيكي 

حديث مع العائلة  

حديث مع العائلة  


 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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