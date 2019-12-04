إنفوجرافيك.. الأسعار الجديدة للوقود في دول الخليج

مباشر: كشفت ثلاث دول خليجية وهي الإمارات، وقطر، وعُمان، عن الأسعار الجديدة للوقود والتي تم تطبيقها بدءاً من يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين بالإمارات وعمان ستشهد ارتفاعاً، وترفع دولة قطر سعر البنزين العادي فقط، فيما تنخفض الأسعار في السعودية منذ بداية الربع الرابع، علماً بأن أسعار الديزل مستقرة خلال الشهر الجاري في الدول الخليجية كافة.

وأما عن أسعار الوقود في الكويت والبحرين فلم تعلنا عن أي تغييرات في أسعار البنزين.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي، الأسعار الجديدة للوقود في دول الخليج:

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أسعار الوقود بدول الخليج لشهر ديسمبر 2019

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أسعار الوقود

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