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"تداول السعودية" تعلن النسخة المحدثة من دليل الإدراج 2019 (مستند)

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"تداول السعودية" تعلن النسخة المحدثة من دليل الإدراج 2019 (مستند) "تداول السعودية" تعلن النسخة المحدثة من دليل الإدراج 2019 (مستند)

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة السوق المالية "تداول"، عن النسخة المحدثة من دليل الإدراج 2019م، الذي يتضمن معلومات شاملة عن طروحات الأسهم، وأدوات الدين، والأوراق المالية الأخرى.

وذكرت "تداول"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن النسخة المحدثة من دليل الإدراج 2019م، تشمل مقدمة عن السوق المالية السعودية، ومسؤوليات الشركات المدرجة وغيرها من المعلومات.

وفيما يلي النسخة المحدثة من دليل الادراج 2019:

ترشيحات:

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