تقرير: أرباح الشركات الخليجية تتراجع 10% خلال الربع الثالث

مباشر: تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركات الخليجية الفصلية 16.8 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2018، بحسب تقرير شركة كامكو للإبحاث الصادر اليوم الأربعاء.

وأظهر التقرير، تسجيل أربع من أصل ست أسواق خليجية انخفاضاً سنوياً في أرباح الربع الثالث من العام 2019، حيث شهدت السعودية أكبر معدل تراجع بلغت نسبته 25.4 بالمائة.

من جهة أخرى، ارتفعت أرباح كلا من دبي والكويت خلال هذا الربع، وخاصة دبي التي شهدت نمواً جيداً للأرباح خلال تلك الفترة المالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أما فيما يتعلق بأرباح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، جاءت معدلات النمو مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجعت أرباح الشركات السعودية بحوالي الربع على أساس سنوي، في حين سجلت دبي أعلى معدلات النمو، وفقا للتقرير.

أما على صعيد قطاعات السوق، شهدت أرباح قطاعين من أصل عشر قطاعات كبرى، وهما قطاعي المواد الأساسية والمرافق العامة تراجعاً بمعدل ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض اجمالي الأرباح الفصلية للبورصات الخليجية عن تلك الفترة.

من جهة أخرى، شهد قطاعي البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 11 بالمائة و3.4 بالمائة، على التوالي، في الربع الثالث من العام 2019، بما ساهم جزئياً في تعويض بعض من تراجع أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بصفة عامة.

وأشار التقرير إلى مساهمة قطاع البنوك بنسبة 61 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثالث من العام 2019.

وارتفعت أرباح القطاع هامشياً مقارنة بالربع الثالث من العام 2018، حيث تحسنت بنسبة 11 بالمائة إلى 10.2 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2018.

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