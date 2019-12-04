إعلان إلحاقي من شركة بروج للتأمين التعاوني بخصوص توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018

بند توضيح مقدمة بالإشارة الى إعلان الشركة يوم الخميس 28/11/2019 بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018 بواقع (1) ريال واحد للسهم تمثل نسبة (10%) من رأس المال وبإجمالي مبلغ قدره (30,000,000) ثلاثون مليون ريال سعودي بحيث كانت أحقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الاربعاء 27/11/2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الاحد 01/12/2019. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 التغير الحاصل على التطوير يسر شركة بروج للتأمبن التعاوني أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيتم البدء في توزيع الأرباح إعتباراً من يوم الإثنين 16/12/2019 للمساهمين المستحقين في محافظهم الإستثمارية من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب). الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أي أثر مالي لذلك معلومات اضافية للإستفسارات يرجى التواصل مع الشركة عبر الرقم 920006452 أو البريد الإلكتروني invest@burujinsurance.com
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