تعلن سبكيم عن توقع بنود الاتفاق للشراكة الإستراتيجية مع شركة ليندى الألمانية

بند توضيح الجهة التي تم التوقيع معها شركة ليندي بي إل سي مقدمة وقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وشركة ليندي بي إل سي في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 بنود الإتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية . تاريخ توقيع المذكرة 1441-04-06 الموافق 2019-12-03 الجهة التي تم التوقيع معها شركة ليندي بي إل سي موضوع المذكرة سينصب التركيز الأساسي للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حاليا والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين ,والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعي في المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندي لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات. مدة المذكرة تسري بنود الإتفاق من تاريخ التوقيع وحتى نهاية شهر مارس 2020. أطراف ذات علاقة لايوجد الأثر المالي سيتم تحديد الأثر المالي فور الإنتهاء من مرحلة التفاوض بين الطرفين وقبل توقيع الإتفاقات النهائية معلومات اضافية وبهذه المناسبة ، أعرب سعادة المهندس صالح باحمدان، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم، عن تطلعه لإتمام الإتفاقيات النهائية وبدء الشراكة خلال الربع الأول من عام 2020. وأضاف أن سبكيم حريصة على توسيع عملياتها قي مجال الغازات الصناعية لخدمة الطلب المتنامي من قبل المصافي ومعامل البتروكيماويات الوطنية في مختلف أنحاء المملكة، وتمثل هذه الخطوة نموذجًا تجاريًا فريدًا من شأنه تحقيق عوائد ربحية مستقرة في ظل وجود التزامات الإمداد طويلة الأجل، والتي توفر فرصة نموذجية للتقليل من تأثير تقلبات أسواق بتروكيماويات.

ومن جانيه، علق السيد إدواردو مينيزيس، مدير العمليات في شركة ليندي، على الشراكة المستهدفة قائلاً: "نحن أيضاً متطلعون لإبرام اتفاقيات الشراكة مع سبكيم في الأشهر المقبلة، ولتوسيع أعمال شركة ليندي في المملكة العربية السعودية. و ستعزز هذه الشراكة التزام شركتنا المستمر بدعم رؤية المملكة 2030 لتطوير مرافق غازات صناعية عالية الكفاءة والاستمرارية."