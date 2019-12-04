برلمان اليابان يقر الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة

مباشر: أقر البرلمان الياباني الصفقة التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، في خطوة تلغي التعريفات على المنتجات الزراعية والصناعية بين البلدين.

وقام مجلس المستشارين في اليابان، اليوم الأربعاء، بتمرير الصفقة الجديدة بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليها في الشهر الماضي.

وكانت الصفقة قد تم الاتفاق عليها من قبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق من العام.

وبموجب الصفة، من المقرر خفض التعريفات الجمركية بين البلدين بدايةً من العام المقبل.

وتمهد الصفقة الجديدة الطريق أمام تصدير المنتجات الزراعية الأمريكية كونها ستدفع اليابان إلى خفض أو إلغاء التعريفات على فاتورة بقيمة 7.2 مليار دولار.

وفي المقابل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بدورها بخفض أو إزالة الرسوم على المنتجات الصناعية اليابانية مثل معدات التصنيع وقطع غيار مكيفات الهواء.

ويجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة واليابان قد اتفقا على استمرار المحادثات حول التجارة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن انسحابه من اتفاقية شراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تم التفاوض بشأنها مع إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

وبحلول الساعة 12:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 108.64 ين.