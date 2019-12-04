إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية . تاريخ اجتماع المجلس 1441-04-07 الموافق 2019-12-04 المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 75,000,000 ريال سعودي اسباب الزيادة تهدف الشركة الى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة . تاريخ الأحقية على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية الموافقات موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية تعيين مستشار مالي و تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى الهيئة تم تعيين السادة/ مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للاكتتاب ، وسيتم الاعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال الى الهيئة . معلومات اضافية سيتم الاعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الخصوص .

مباشر (اقتصاد)